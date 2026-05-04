韓国総合株価指数（KOSPI）が4日、史上初めて6900ポイントを超え7000ポイント超えを目の前にしている。この日のKOSPIは前日終値より5．12％の338．12ポイント上昇した6936．99で取引を終えた。指数は前日終値より2．79％の184．06ポイント上昇となる6782．93で寄り付き、先月30日に記録した取引時間中の最高値6750．2）を1営業日ぶりに更新した。その後も続伸し史上初めて6800を超えた後、6900も突破した。KOSDAQ指数も前日終値よ