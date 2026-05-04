子どもが大学進学を希望しているものの、学費を工面できないために奨学金に頼ることを検討している家庭もあるでしょう。とはいえ、奨学金を借りて大学へ進学したとしても、卒業後に返済に困窮するケースもあることから、子ども本人は「どうしてお金を出してくれないの？」と感じるかもしれません。 大学は義務教育ではない以上、親が責任をもって学費を出す必要はありません。しかし、近年では大学進学が一般的になっ