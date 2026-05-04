【今から始めて“ちょうどいい”DIY】賃貸物件では制約もあって、思いきったDIYは二の足を踏みがち。なのでここでは壁や床といった建物自体に影響を及ぼす心配がなく、かつDIY初心者でも道具と材料さえあれば実現可能な、収納と空間改善のアイデアをご覧いただく。作業工程や使用する道具、材料の数量などの詳細な情報は、それぞれのアイデアを紹介してくれた『DIY MAGAZINE』のサイトとYouTubeチャンネル『KATSUSEKA【札幌初のプ