GW後半5連休の3日目となった5月4日、JR名古屋駅には旅行などに出かける人たちの姿が多く見られています。JR東海によりますと、5月6日まで全て指定席としている「のぞみ」は、4日は上り・下りとも空席がありますが、5日は上りがピークを迎え、午後はほぼ満席となっています。高速道路は午前11時現在、東名阪道の下り・亀山JCT付近で7kmなどの渋滞が発生しています。また、日本道路交通情報センターによりますと