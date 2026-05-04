ついにスコットランドから看護指導の先生がやってきた。NHK連続テレビ小説『風、薫る』第26話では、エマ・ハワード演じるバーンズが本格登場し、ナイチンゲールから学んだ看護の基本を生徒たちに叩き込む。 参考：『風、薫る』第27話、多江（生田絵梨花）がバーンズ（エマ・ハワード）に不満をぶつける 看護婦養成所に入学して、早くも意見の違いから喧嘩をしてしまったりん（見上愛）と直美