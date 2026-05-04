サッカーの明治安田J2J3百年構想リーグ。ツエーゲン金沢は3日、ホームでカターレ富山と対戦しました。大型連休中ということもあり、5000人以上が詰めかけた3日のゴーゴーカレースタジアム。ツエーゲン金沢は直近の2試合を連勝中。一方、カターレ富山もリーグ首位で7連勝中と勢い乗っています。前半17分。ペナルティーエリア際から直接ゴールを決め