「お前を殺すために帰って来た」脅迫の疑いで調理師の男を逮捕 面識がある女性に電話をかけ、「お前を殺すために帰って来た」などと脅迫した疑いで、調理師の男が逮捕されました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは、西之表市馬毛島に住む調理師の男（30）です。 「俺が何のために帰って来たか分かるか」 警察によりますと、男は5月2日午後9時半ごろ、県内に住む30代の女性に携帯電話から電話をかけ、「俺が何のために帰って来た