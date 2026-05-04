「お前を殺すために帰って来た」脅迫の疑いで調理師の男を逮捕

面識がある女性に電話をかけ、「お前を殺すために帰って来た」などと脅迫した疑いで、調理師の男が逮捕されました。

脅迫の疑いで逮捕されたのは、西之表市馬毛島に住む調理師の男（30）です。

「俺が何のために帰って来たか分かるか」

警察によりますと、男は5月2日午後9時半ごろ、県内に住む30代の女性に携帯電話から電話をかけ、「俺が何のために帰って来たか分かるか。お前を殺すために帰って来た。最近のニュースとかでもあるでしょ」などと言い、脅迫した疑いがもたれています。

電話を受けた女性が、一緒にいた知人に警察への通報を依頼し、知人が「男が今からこちらに来ると言っているようだ」と伝えたことで、事件が発覚しました。

警察官が女性に話を聞いていたところ…

通報をうけて、警察官が女性のもとに駆け付けて話を聞いていたところ、その場に男が現れたということです。

その後の捜査で容疑が固まったことから、警察は3日夜に男を脅迫の疑いで逮捕しました。

取り調べに対し、男は「お前を殺すなど脅すような言葉は言っていません」と供述し、容疑を否認しています。

警察は何らかのトラブルがあったとみて調べています。

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