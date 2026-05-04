サッカー・女子のWEリーグは、INAC神戸レオネッサの4季ぶり2度目の優勝が決まった。今シーズンからチームを率いる宮本ともみ監督は、WEリーグ史上初の女性優勝監督となった。3日、ホームのノエビアスタジアム神戸で行われた2025/26 WEリーグ第20節、AC長野パルセイロ・レディース戦。この試合でINAC神戸が勝ち、2位の三菱重工浦和レッズレディースが同日のマイナビ仙台レディース戦で引き分け以下であれば優勝が決まるという大