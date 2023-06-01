【浜田剛史が語る次戦怪物対決の展望】ジェシー・“バム”・ロドリゲスとは、どんな選手なのか。26歳のスターの才能を早くから見いだし、プロモート契約を結んでいる帝拳ジムの浜田剛史代表が、ロドリゲスの特徴を分析し、井上尚弥と対戦した場合の展望を話した。（取材・構成鈴木誠治）ロドリゲスは6月に試合を控えており、立場的に井上尚と対戦するとは言えない。しかし、何度も来日して練習を見ているし、試合もチェッ