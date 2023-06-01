憲法記念日の3日、高市総理大臣は、憲法改正を目指す集会にビデオメッセージを寄せ、「国会で決断のための議論を進めていく」との考えを示しました。高市総理：我々、自民党は憲法改正に向け全国各地で国民の皆さまへの丁寧な説明を行っていく。各党のご協力を得ながら、国会において決断のための議論を進めていく。東京都内で開かれた改憲派の集会には、与党の自民・維新に加え、国民民主党の玉木代表らが参加しました。海外訪問