【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐が、7月からスタートする全国アリーナツアーの開催を前に、夏の始まりをアツく盛り上げる特別企画の開催を発表。『TAISHITA presents 初夏の夜遊び!! 桑田佳祐 Play Back Live SP』と題して、桑田がソロとしてこれまでに熱演してきた数々のステージの中から厳選した珠玉のライブ映像を桑田佳祐公式YouTubeチャンネルにて連日公開。さらに、企画2週目に