桑田佳祐、全国アリーナツアーの開催を前に特別企画を開催！珠玉のソロライブ映像を連日YouTubeで公開

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桑田佳祐が、7月からスタートする全国アリーナツアーの開催を前に、夏の始まりをアツく盛り上げる特別企画の開催を発表。『TAISHITA presents 初夏の夜遊び!! 桑田佳祐 Play Back Live SP』と題して、桑田がソロとしてこれまでに熱演してきた数々のステージの中から厳選した珠玉のライブ映像を桑田佳祐公式YouTubeチャンネルにて連日公開。さらに、企画2週目には特別配信番組も配信されることがわかった。

■5月9日には桑田のソロライブの魅力を振り返る特別番組も公開に

2026年2月に70歳・古希を迎え、“NEW 70’S ここからが始まりでしょ”という言葉とともに、ソロ活動の本格始動を発表した桑田佳祐。6月24日に発売されるCDシングル「人誑し / ひとたらし」には、桑田がW主題歌を務めるTVアニメ『あかね噺』OP主題歌の「人誑し / ひとたらし」やED主題歌の「AKANE On My Mind～饅頭こわい」に加え、未だベールに包まれている新曲「南谷ミュージック・シティー」が収録されるということもあり、大きな注目を集めている。

新曲の発表とともに発表され同じく話題を集めているのが、7月の石川県産業展示館4号館を皮切りに9月の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナまで日本全国10ヵ所・22公演を巡る、真夏の全国アリーナツアー『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』。ファンクラブの先行抽選段階で既に応募が殺到し、現在はCDシングル「人誑し / ひとたらし」を期間内に予約購入すると配布される「スペシャル・シリアルコード」を対象とした、チケット受付（※抽選）がスタートしている。

そして、ツアー開催を前にして今一度、桑田佳祐ソロライブの魅力を振り返る特別企画『TAISHITA presents初夏の夜遊び!! 桑田佳祐 Play Back Live SP』の開催が決定した。まず第1週目には、桑田がソロとしてこれまでに熱演してきた数々の名ステージの中から厳選した珠玉のライブ映像を、5月3日から暦の上で“夏の始まり”を告げる立夏・5月5日まで、3日間連続で毎日20時30分に桑田佳祐公式YouTubeチャンネルにて公開する。

初日である5月3日は『ROCK AND ROLL HERO [Live at TOKYO DOME, 2022]』が公開された。

また第2週目は、5月9日20時30分から同じく桑田佳祐公式YouTubeチャンネルにて、桑田佳祐ソロライブの魅力を振り返る約90分の特別番組が公開される。特番の詳細は後日発表になるので、まずはスケジュールをチェックしよう。ライブや特別企画の感想は、ハッシュタグ「#桑田佳祐」をつけて、XをはじめとするSNSでシェアしてほしい。

今後、どのライブ映像が公開されるのかは当日までのサプライズとなっているため、公開を見逃さないよう桑田佳祐公式YouTubeチャンネルのチャンネル登録と通知設定をして、ぜひ楽しみに待とう。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■関連リンク

桑田佳祐 公式YouTubeチャンネル

桑田佳祐 NEW 70’s 特設ページ

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp