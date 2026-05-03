大分トリニータは特別大会の第14節でギラヴァンツ北九州とアウェーで対戦し1対2で敗れました。雨の降り続く厳しいコンディションの中アウェーでギラヴァンツ北九州と対戦した大分トリニータ。試合序盤から相手の鋭い攻撃にさらされ苦しい立ち上がりを強いられます。 迎えた前半19分。一瞬のすきをつかれ大分市出身の河辺駿太郎に左足を振りぬかれ先制を許してしまいます。 反撃に出たいトリニータ