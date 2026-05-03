22組のアーティストが出演する野外音楽イベント「ONE FES」がきょうから射水市で開かれています。射水市の海王丸パークできょう始まった野外音楽イベント「ONE FES」。毎年、5月の大型連休期間に開かれていて、今年は全国から人気アーティストあわせて22組が出演し、ステージでパフォーマンスを披露しています。会場には、午前中から大勢のファンが集まり、熱気に包まれていました。また、ステ}