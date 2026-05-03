新社会人になった方の中には、就職祝いとして高価なものをもらい、贈与税が発生するのではないかと不安な方もいるのではないでしょうか。本記事では、通勤用の車は贈与税の課税対象になるのかを一例に取り上げ、贈与税の仕組みや就職祝いの相場を解説します。 「通勤用の車」は贈与税の課税対象となる可能性 国税庁によると、贈与税の課税方式のひとつである暦年課税は、基礎控除額である年110万円を差し引いた残額に課