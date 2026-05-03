4月30日、ABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第9話が放送され、いよいよ旅の最終日を迎えたユウキ（31）とルナ（29）が最後のデートへ。壮大な大自然の中で、ついにユウキが涙ながらに本音を打ち明けた。【映像】ついに本音を語ったユウキの涙『さよならプロポーズ via オーストラリア』は、結婚か別れかを決断する7日間の旅に密着した結婚決断リアリティ番組。3組のカップルが直面するリアルな価値観の違いや修羅場