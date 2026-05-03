4月30日、ABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第9話が放送され、いよいよ旅の最終日を迎えたユウキ（31）とルナ（29）が最後のデートへ。壮大な大自然の中で、ついにユウキが涙ながらに本音を打ち明けた。

【映像】ついに本音を語ったユウキの涙

『さよならプロポーズ via オーストラリア』は、結婚か別れかを決断する7日間の旅に密着した結婚決断リアリティ番組。3組のカップルが直面するリアルな価値観の違いや修羅場を、藤本美貴やヒコロヒーらスタジオ見届け人たちが赤裸々に語り合う。

前夜の激しい修羅場により、ユウキがラウンジで別々の夜を過ごすという気まずい展開を経て、カップルとして最後のデートとなるハイキングに訪れた2人。絶景の山頂で別れの予感からルナが涙を流すと、ついにマインド大学生的な甘えん坊彼氏・ユウキの感情も溢れ出した。「ホンマに自信ない、弱いやつっていうのがありのままの俺なんかなって。ふざけたりして逃げてきた」と、結婚を先延ばしにしてきた理由を涙ながらに謝罪したのだ。

遅すぎる本音をぶつけ、泣きじゃくる31歳の永遠の少年に対し、元アイドルのモデル美女・ルナは持ち前の母親ムーブで「お互い様ね」と優しく受け止める姿勢を見せた。すれ違い続けた2人がようやく心を通わせた瞬間に、スタジオも感動に包まれる。

この様子を見守っていたスタジオの藤本美貴は「ちゃんと弱みを全部見せてくれた。全部包んでくれる」と8頭身美女の懐の深さを絶賛。弘中綾香アナウンサーも「こんなルナに好かれてる俺ってところで自信を取り戻してほしい」と力強いエールを送った。