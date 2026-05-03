＜カーライル・アリゾナ女子ゴルフクラシック3日目◇2日◇TPCスコッツデール・チャンピオンズC（アリゾナ州）◇6566ヤード・パー71＞米国女子下部エプソン・ツアーの第3ラウンドが終了した。【連続写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！日本勢で唯一決勝に残った伊藤二花は、8バーディ・2ボギーをマーク。3日目のベストスコアタイ「65」を叩き出し、首位と4打差のトータル5アンダー・5位タイに急浮上した。トータル9アン