伊藤二花が8バーディ奪い急浮上 4差5位で最終日へ/米女子下部ツアー
＜カーライル・アリゾナ女子ゴルフクラシック 3日目◇2日◇TPCスコッツデール・チャンピオンズC（アリゾナ州）◇6566ヤード・パー71＞米国女子下部エプソン・ツアーの第3ラウンドが終了した。
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日本勢で唯一決勝に残った伊藤二花は、8バーディ・2ボギーをマーク。3日目のベストスコアタイ「65」を叩き出し、首位と4打差のトータル5アンダー・5位タイに急浮上した。トータル9アンダー・単独首位にメガン・ショフィル（米国）。トータル7アンダー・2位タイにはアマリ・アベリー（米国）とローレン・オリバレス（メキシコ）が続いた。
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