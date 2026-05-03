開催：2026.5.3 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 5 - 1 [レンジャーズ] MLBの試合が3日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとレンジャーズが対戦した。 タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するレンジャーズの先発投手はクマール・ロッカーで試合は開始した。 1回裏、5番 ディロン・ディングラー 4球目を打ってレフトスタンド