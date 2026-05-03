2026年5月3日（日） MLB タイガース vs レンジャーズ 試合結果
開催：2026.5.3
会場：コメリカ・パーク
結果：[タイガース] 5 - 1 [レンジャーズ]
MLBの試合が3日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとレンジャーズが対戦した。
タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するレンジャーズの先発投手はクマール・ロッカーで試合は開始した。
1回裏、5番 ディロン・ディングラー 4球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでタイガース得点 DET 3-0 TEX
2回裏、1番 ケビン・マクゴニグル 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 4-0 TEX、2番 グレイバー・トーレス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 5-0 TEX
4回表、5番 ジェーコブ・バーガー 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 DET 5-1 TEX
試合は5対1でタイガースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はタイガースのケイデル・モンテロで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はレンジャーズのクマール・ロッカーで、ここまで1勝3敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-03 10:52:15 更新