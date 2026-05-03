開催：2026.5.3

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 5 - 1 [レンジャーズ]

MLBの試合が3日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとレンジャーズが対戦した。

タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するレンジャーズの先発投手はクマール・ロッカーで試合は開始した。

1回裏、5番 ディロン・ディングラー 4球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでタイガース得点 DET 3-0 TEX

2回裏、1番 ケビン・マクゴニグル 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 4-0 TEX、2番 グレイバー・トーレス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 5-0 TEX

4回表、5番 ジェーコブ・バーガー 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 DET 5-1 TEX

試合は5対1でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのケイデル・モンテロで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はレンジャーズのクマール・ロッカーで、ここまで1勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-03 10:52:15 更新