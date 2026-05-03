ETCゲート横で「青制服」の警察官が立っているのはなぜ？高速道路の入り口にあるETCゲートを通り抜ける際、ふと横を見ると、青い制服に身を包んだ警察官が立っているのを見かけることがあります。「何かあったのだろうか」と少し緊張してしまうシーンですが、なぜ警察官がいるのでしょうか。【画像】「えっ…！」これが「覆面パトカー」!? 一般車に紛れる「警察車両」とは！（20枚）彼らは「高速道路交通警察隊」、通称「高速