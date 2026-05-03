＜メキシコ・リビエラマヤオープン 3日目◇2日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会は第3ラウンドが終了。日本勢は7人が決勝ラウンドに進出している。〈写真〉勝みなみが曲がらない秘密は「オタ芸シャドー」にあった!?首位と2打差の4位から出た勝みなみは前半で2つ落としたが、折り返した10番、11番で連続バーディで取り戻すと、17番パー4（245ヤード）ではワンオンに成功し、2メ