初V狙う勝みなみが”1オンイーグル”で4差3位 原英莉花21位 渋野日向子は43位で最終日へ
＜メキシコ・リビエラマヤオープン 3日目◇2日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会は第3ラウンドが終了。日本勢は7人が決勝ラウンドに進出している。
〈写真〉勝みなみが曲がらない秘密は「オタ芸シャドー」にあった!?
首位と2打差の4位から出た勝みなみは前半で2つ落としたが、折り返した10番、11番で連続バーディで取り戻すと、17番パー4（245ヤード）ではワンオンに成功し、2メートルほどのイーグルを決めるなど巻き返した。この日は1イーグル・3バーディ・2ボギーの「69」で回り、首位と4打差のトータル10アンダー・3位でツアー初優勝をかけて最終日に臨む。11位タイから出た原英莉花は5バーディを奪ったが8つのボギーと出入りに激しい1日。この日「69」をマークして急浮上した岩井明愛と並んでトータル1アンダー・21位タイで終えた。今大会終了後に行われるリシャッフルの対象者で、日米通じて5試合ぶりに予選を通過した渋野日向子。62位タイから出たこの日、4バーディ・4ボギーの「72」にまとめ、トータル2オーバーでホールアウト。43位タイに順位を上げた。同じくリシャッフル対象の櫻井心那は、20位タイから出たこの日、「76」とスコアを落としてトータル2オーバー・43位タイ。西村優菜は「76」で回り、トータル6オーバー・73位タイに後退した。昨年覇者の岩井千怜は「73」で回り、トータル3オーバー・50位タイとなっている。先週のメジャー初戦「シェブロン選手権」を制して世界ランキング1位に返り咲いたネリー・コルダ（米国）がトータル14アンダーで単独首位。3打差2位にはツアー未勝利のアルピチャヤ・ユボル(タイ）がつけている。今大会の賞金総額は250万ドル（約3億9300万円）。優勝者には37万5000ドル（約5900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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