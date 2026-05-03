「しっかり寝ているのに疲れが取れない」「頭が重い」「眠れない」─そんな不調の背景にあるのが、“貯蔵鉄不足”かもしれません。【写真】ブロッコリーの茎もおしゃれに変身！疲れが抜けない原因は“鉄不足”かもしれない現在、放送中の『あしたが変わるトリセツショー』でも鉄が特集され、最新科学と大実験をもとに、“疲れやすさ”や“隠れ貧血”を防ぐための新常識が紹介されました。健康診断で異常がなくても、体内に蓄え