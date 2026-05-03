＜メキシコ・リビエラマヤオープン 3日目◇2日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会は第3ラウンドが進行中。日本勢は7人が決勝ラウンドに進出している。【写真】「想像を超える景色」開幕前にメキシコを堪能した双子姉妹首位と2打差の4位から出た勝みなみは、前半を終えてバーディなしの2ボギー「38」。トータル5アンダーで、首位と5打差の7位で後半に入った。11位タイから出た原