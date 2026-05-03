＜速報＞勝みなみは7位で折り返し 原英莉花は再浮上かけて終盤へ 渋野日向子は「72」でホールアウト
＜メキシコ・リビエラマヤオープン 3日目◇2日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会は第3ラウンドが進行中。日本勢は7人が決勝ラウンドに進出している。
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首位と2打差の4位から出た勝みなみは、前半を終えてバーディなしの2ボギー「38」。トータル5アンダーで、首位と5打差の7位で後半に入った。11位タイから出た原英莉花は、前半2つのバーディを奪いながら6ボギーの「40」と苦しい前半。13ホールを終えてトータル1アンダー・暫定22位タイで終盤に入っている。今大会終了後に行われるリシャッフルの対象者で、日米通じて5試合ぶりに予選を通過した渋野日向子。62位タイから出たこの日、4バーディ・4ボギーの「72」にまとめ、トータル2オーバーでホールアウト。暫定42位タイに順位を上げている。同じくリシャッフル対象の櫻井心那は、20位タイから出たこの日、「76」とスコアを落としてトータル2オーバー・暫定42位タイ。西村優菜は「76」で回り、トータル6オーバー・暫定73位タイに後退している。ホールアウトした日本勢では、岩井明愛が「69」で回り、トータル1アンダー・暫定22位タイ、昨年覇者の岩井千怜は「73」で回り、トータル3オーバー・暫定49位タイとなっている。メジャー初戦の「シェブロン選手権」を制して世界ランキング1位に返り咲いたネリー・コルダ（米国）がトータル10アンダーで首位をキープしている。今大会の賞金総額は250万ドル（約3億9300万円）。優勝者には37万5000ドル（約5900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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