明治安田J2・J3百年構想リーグ第14節北海道コンサドーレ札幌は、アウェイでFC岐阜と対戦。先発を全員入れ替えて入れ替えてのぞんだコンサドーレは、スコアレスで迎えた後半に、大森真吾選手の３戦連発ゴールなどで３－０で快勝。連勝を今季初『４』に伸ばした。４連勝は2019年(J1)以来、７年ぶりとなる。■川井健太監督「いい試合だった。ピンチもありましたが、3-0で勝ったこと、出場機会の少な