明治安田J2・J3百年構想リーグ第14節 北海道コンサドーレ札幌は、アウェイでFC岐阜と対戦。

先発を全員入れ替えて入れ替えてのぞんだコンサドーレは、スコアレスで迎えた後半に、

大森真吾選手の３戦連発ゴールなどで３－０で快勝。連勝を今季初『４』に伸ばした。

４連勝は2019年(J1)以来、７年ぶりとなる。





■川井健太監督「いい試合だった。ピンチもありましたが、3-0で勝ったこと、出場機会の少ない選手が多かったが、しっかりと『戦力である』ということを証明してくれた」「力がついてきた。今は誰が出ても、守備のところはプレッシングにいかなければいけない、戻らなければいけないと。全体像として、これをやらなければ生き残れないという感覚が選手にはある。無失点で終われてよかった」Q.大森選手の活躍について「トレーニングどおり。こういう感覚をつかめると、また強くなる。今日はシュートチャンスもたくさんあったと思う、１つ決まると色んな世界が見えてくる。彼は今楽しいと思います、プラス新しい課題も見つかっているはず、良い循環」Q.今季初の４連勝「連勝の良いところは、その期間ずっとファン・サポーターは幸せ。負けた週は、やっぱり嫌な気持ちになる。この４連勝の間は、僕らも、ファンサポーターもクラブスタッフもハッピーだし、連勝は、その期間を味わえるのが僕は好きです」Q.公式戦デビューの徳差選手について「良いものを出してくれた、彼の適応能力も良かった。課題はあるが、それは彼もわかっていると思う。交代でベンチに戻ってきた時に悔しそうな顔をしていた、「なんで代えたんだ」と。そのふてぶてしさは、先輩の荒野くんに似てるなって思いながら・・・良い選手になると思う」

■大森真吾選手

「点を決められていることで、自信とリラックスがある状態でのぞめている。疲労はあるので、前半はキツい入りになったという印象。

出場機会の少なかった選手が、長い時間スタートから出て、守備陣がゼロで耐えてくれたのが良かった」



「１点目は原選手と目が合った瞬間に、ニアに走ればボールが来ると思った。良いクロスを出してくれて感謝。

２点目は、PKを外していたので、もう１点決めなければと思っていたので良かった。

０－０が続き、FWとして点を取ることは仕事、自分の仕事ができたと思う。

チームも４連勝、この勢いのまま次の試合に臨んで、より多くの人に観に来てもらえるようなチームにしていきたい」



コンサドーレは、次節から再びホームで２連戦。６日(水)は長野、９日(土)は大宮を迎える。

残り４試合で首位との勝ち点差は『６』、このまま勢いの乗り続けたい。