＜中日クラウンズ3日目◇2日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞今大会がレギュラーツアー4試合目。初めてのクラウンズに臨んでいる青木尉（じょう）が、トータル4アンダーの16位タイと上位につけている。サスペンデッドも今回が初めてだったという初々しい25歳。最終日は石川遼と同組とあって「今夜は眠れないかも」とすでに緊張している様子だった。【写真】ファイティングポーズも披露！ 青木尉