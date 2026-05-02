ボクシングトークに花？ 25歳・青木尉は“憧れ”石川遼との同組に感無量「今夜は眠れないかも」
＜中日クラウンズ 3日目◇2日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞今大会がレギュラーツアー4試合目。初めてのクラウンズに臨んでいる青木尉（じょう）が、トータル4アンダーの16位タイと上位につけている。サスペンデッドも今回が初めてだったという初々しい25歳。最終日は石川遼と同組とあって「今夜は眠れないかも」とすでに緊張している様子だった。
【写真】ファイティングポーズも披露！ 青木尉ってどんな男？
ボクシング漫画の金字塔「あしたのジョー」が名前の由来。ボクシング界では歴史に残るビッグマッチが行われる日とあって、軽い気持ちで青木に声を掛けると、本人はドキドキしながらスマホで順位を確認していた。まだ数組がプレーしていたため、組み合わせは決まっていなかったが、このままいけば石川と同組。「マジっすか？」、「ヤバいっすね」と文章にならない言葉を連発した。石川が賞金王に輝いた2009年当時、青木は小学3年生。「遼くんの形をしたヘッドカバーがあったじゃないですか。あれをジュニアの大会の抽選会か何かでもらって、今でも家に飾っています」。3歳でゴルフを始めた青木にとってはまさに「テレビの中の人」であり、あこがれの存在。同組が決まると「明日は邪魔にならない程度にいっぱい喋ろうと思います」とコースを後にした。 この日は午前6時40分のプレー再開に向けて、午前3時に起床。「2日目のスタートが遅くてたっぷり寝ていたのでなかなか寝付けませんでした」と睡眠時間は4時間30分ほどだった。その後は「（フィットネスジムの）エニタイムでトレーニングをして、すき屋で朝ご飯を食べて、いつも通りの準備をしてコースに来ました」。 第2ラウンドの残り3ホールをすべてパーで切り抜け、目標だった予選通過を果たすと、第3ラウンドは伸び伸びプレーできた。スタートの10番をバーディとした後、なかなか次が来なかったが、後半の2番パー5で残り40ヤードの3打目を2メートルに寄せてバーディ。4番では3パットのボギーを叩いたものの、終盤に2つのバーディでスコアを伸ばした。 ちなみに名前の由来、正しくは「父が辰吉丈一郎さんのファンで、最初は丈一郎にしようとしたんですけど、名字との相性が良くなくて“じょう”にしたと聞いています」。ボクシング経験はなく、たまにテレビで見る程度。それでも、井上尚弥−中谷潤人の世紀の一戦はPPVを購入して観戦予定だという。 井上の試合を会場で観戦したことがあるという石川も「きょうは見たいですね」と話していたので、最終日のラウンド中はボクシングの話題をすると会話も弾むかも？（文・田中宏治）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
中日クラウンズ 3日目の成績
青木の組は何時から？ 大会最終日の組み合わせ＆スタート時間
青木尉ってどんな選手？ 今季成績＆プロフィール
名前の由来は“あしたのジョー” 苦闘の5年を乗り越えた25歳が存在感
＜LIVE＞米女子メキシコ大会 3日目スコア速報
ボクシング漫画の金字塔「あしたのジョー」が名前の由来。ボクシング界では歴史に残るビッグマッチが行われる日とあって、軽い気持ちで青木に声を掛けると、本人はドキドキしながらスマホで順位を確認していた。まだ数組がプレーしていたため、組み合わせは決まっていなかったが、このままいけば石川と同組。「マジっすか？」、「ヤバいっすね」と文章にならない言葉を連発した。石川が賞金王に輝いた2009年当時、青木は小学3年生。「遼くんの形をしたヘッドカバーがあったじゃないですか。あれをジュニアの大会の抽選会か何かでもらって、今でも家に飾っています」。3歳でゴルフを始めた青木にとってはまさに「テレビの中の人」であり、あこがれの存在。同組が決まると「明日は邪魔にならない程度にいっぱい喋ろうと思います」とコースを後にした。 この日は午前6時40分のプレー再開に向けて、午前3時に起床。「2日目のスタートが遅くてたっぷり寝ていたのでなかなか寝付けませんでした」と睡眠時間は4時間30分ほどだった。その後は「（フィットネスジムの）エニタイムでトレーニングをして、すき屋で朝ご飯を食べて、いつも通りの準備をしてコースに来ました」。 第2ラウンドの残り3ホールをすべてパーで切り抜け、目標だった予選通過を果たすと、第3ラウンドは伸び伸びプレーできた。スタートの10番をバーディとした後、なかなか次が来なかったが、後半の2番パー5で残り40ヤードの3打目を2メートルに寄せてバーディ。4番では3パットのボギーを叩いたものの、終盤に2つのバーディでスコアを伸ばした。 ちなみに名前の由来、正しくは「父が辰吉丈一郎さんのファンで、最初は丈一郎にしようとしたんですけど、名字との相性が良くなくて“じょう”にしたと聞いています」。ボクシング経験はなく、たまにテレビで見る程度。それでも、井上尚弥−中谷潤人の世紀の一戦はPPVを購入して観戦予定だという。 井上の試合を会場で観戦したことがあるという石川も「きょうは見たいですね」と話していたので、最終日のラウンド中はボクシングの話題をすると会話も弾むかも？（文・田中宏治）
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