シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手（26）がメジャー最多の13号ホームラン。トロント・ブルージェイズの岡本和真選手（29）は2打席連発です。1998年4月、大盛り上がりとなったドジャースタジアム。野茂英雄さんが日本人メジャーリーガーで初となるホームランを放ちました。そして、この日は完投勝利も飾っていました。この記念すべき日から28年。ついに日本人メジャーリーガー通算1000号ホームランのメモリアルアーチが飛び出