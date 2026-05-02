きょうからゴールデンウイーク後半に入りましたが、山形新幹線はきょう午前、米沢市と福島市の間で倒木があり、午後2時前まで、運転を見合わせるなどし、約4470人に影響が出ました。 【写真を見る】山形新幹線倒木で一時運転見合わせ4470人に影響 JRによりますと、きょう午前9時18分ごろ、山形新幹線の上りつばさ128号が走行中、米沢市の板谷駅と福島市の庭坂駅の間で倒木を確認、停車しました。乗客や乗務員に