◇パ・リーグ日本ハム９―10オリックス（2026年5月2日エスコンF）日本ハムは痛恨の大逆転負けを喫した。新庄剛志監督（54）は8回2死一二塁の場面で田中正義を玉井に替えた采配を振り返った。「太田くん、中川くんのとこで玉井くんでね、昨日2人ともいい打ち取り方をして、完璧にシュートで、内野ゴロ。サードゴロ。まあ、太田くんはシュートちょっと外からだったけど、まあ、ああいうゴロで打ち取るイメージ。あれはア