新生ゼロワン２日の東京・浦安大会（オリエンタルホテル東京ベイ）で、?××スタイル?中嶋勝彦（３８）が、早くもゼロワンマット制圧に成功した。世界ヘビー級王者の松永準也とタッグを組み、ハヤブサ＆田中将斗と対戦。序盤から、かつてノアマットでＧＨＣ王座を争った田中と激しい攻防を展開。松永を捕獲した田中の背中にキックをぶち込むと、激怒した田中と張り手を打ち合い、場外でもイス、竹刀を叩きつけた。ハヤブサに