＜中日クラウンズ3日目◇2日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞国内男子ツアーは、雷雲接近のため競技順延となった第2ラウンド（R）を消化し、その後の第3Rも終了した。【写真】マダムたちから声援を受ける石川遼第3Rを3位で迎えた23歳のレフティ・細野勇策が、8バーディ・2ボギーの「64」をマーク。トータル12アンダーで単独首位に立った。1打差2位に小平智、2打差の3位に勝俣陵が続く。今季日本