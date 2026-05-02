「Sora's Pixel Converter」はAmeniwa(あめにわ)氏が開発したドット絵変換ウェブアプリで、画像をドラッグ＆ドロップしてボタンをポチポチクリックするだけで印象深いドット絵を作成できます。面白そうだったので実際に使ってみました。Sora's Pixel Converter - Retro Pixel Art Generatorhttps://pixel-converter.ameniwa.com/Sora's Pixel ConverterにアクセスするとWindows 98などの旧型Windowsっぽい見た目の画面が表示されま