２日からゴールデンウィークの後半が始まり、空港などでは多くの人出で混雑しています。 大きな荷物を持った人で混み合うのは、関西空港の出国カウンターです。 ２日に関空から海外に出発する人は３万７７００人とゴールデンウィーク期間中最多となる予想です。 （マレーシアへ）「マレーシアに行ってきます。食べ物もおいしいみたいなんで。向こうにしかないのとか食べられ