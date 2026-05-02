帰ってきちゃった。2000年公開の『最終絶叫計画』から始まり、平成の世を困惑と爆笑の渦に巻き込んだ（？）パロディホラーシリーズが令和にカムバック。最新作『最終絶叫計画 令和！』（原題:Scary Movie）が、６月26日(金)より緊急公開されることが決定した。シリーズ６作目となる今作では、１・２作目を手掛けたウェイアンズ兄弟が脚本・製作に復帰。26年前にゴーストフェイス“っぽい”殺人鬼から奇跡の生還を果たした４人組が