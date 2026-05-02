帰ってきちゃった。

2000年公開の『最終絶叫計画』から始まり、平成の世を困惑と爆笑の渦に巻き込んだ（？）パロディホラーシリーズが令和にカムバック。最新作『最終絶叫計画 令和！』（原題:Scary Movie）が、６月26日(金)より緊急公開されることが決定した。

シリーズ６作目となる今作では、１・２作目を手掛けたウェイアンズ兄弟が脚本・製作に復帰。26年前にゴーストフェイス“っぽい”殺人鬼から奇跡の生還を果たした４人組が、再び悪夢に巻き込まれる。同シリーズの日本での劇場公開は、３作目『最’狂’絶叫計画』(2004)以来、なんと22年ぶり。６月19日（金）公開の『スクリーム 7』と一緒に楽しみたいところ。

パロディとジョークてんこ盛りの予告編はこちら。

のっけからAI人形“ミーガン”が登場したかと思いきや、マスクを取ったらゴーストフェイスっぽい殺人鬼。『ハロウィン』続編３部作のローリーっぽい女性と『マー サイコパスの狂気の地下室』のマーっぽい女性が再会のハグをし、『罪人たち』っぽい３人の訪問者が現れ、子供たちは『WEAPONS／ウェポンズ』のポーズで夜の闇に消え、『テリファー 聖夜の悪夢』のアート・ザ・クラウンっぽいサンタ（やや塩顔）が子供たちにグロテスクなプレゼント。ジェンダーや人種のジョークも盛り込んでやりたい放題。これは劇場で笑いに包まれながら観たいやつ。

『最終絶叫計画 令和！』

６月26日（金）まさかの劇場公開

監督:マイケル・タイデス

脚本:マーロン・ウェイアンズ、ショーン・ウェイアンズ、キーネン・アイヴォリー・ウェイアンズ、クレイグ・ウェイアンズ

出演:マーロン・ウェイアンズ、ショーン・ウェイアンズ、アンナ・ファリス、レジーナ・ホール 他

配給：東和ピクチャーズ・東宝



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