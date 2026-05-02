ファーストラウンドから盛り上がりを見せている「NBAプレーオフ2026」。オクラホマシティ・サンダーにスウィープ負けを喫して敗退したフェニックス・サンズでは、エースのデビン・ブッカーの去就に注目が集まっている。ファンの間では、ブッカーとチームの将来について「別々の道を歩む方が双方にとって良いのではないか」といった声も広がっていた。 そんな中、サンズの