◇セ・リーグ巨人5―3阪神（2026年5月1日甲子園）巨人の田中将大投手（37）が1日の阪神戦で先発登板し、5回1/3、巨人移籍後最多タイとなる104球を投げ、8安打3失点で開幕から3連勝となった。日米通算勝利数は203勝となり、日米通算で歴代2位の黒田博樹に並んだ。チームは今季最多タイの貯金4に戻した。前回4月24日のDeNA戦から中6日で今季5度目の先発マウンド。初回は1死から3連打を浴びて1死満塁のピンチを背負ったが、