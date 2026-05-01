罪を犯し刑務所へ服役した人たちが、その後どのように社会へと戻っていくか、そこには様々な困難が待ち受けています。彼らとその居場所を作り、手を差し伸べ支える人たちをカメラが追いました。 夜の街をやさしく照らす、この光。4月17日は、国際更生保護ボランティアの日でした。罪を犯した人がもう一度社会へ戻るため、その更生を手助けする人たち。決して損得ではない、そこにある思いとは。 徳島市北沖洲にある建