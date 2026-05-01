2000年に愛知県蒲郡市に開校した私立の愛知工科大学が、今年度の入学生を最後に学生の募集を停止すると発表しました。 愛知工科大学は、モノづくりが根付く三河地方の企業との連携教育などが強みで、2025年3月に卒業した学生の就職率は100％でした。 その愛知工科大学は1日、ホームページ上で2026年度の入学生を最後に、2027年度以降は学生の募集を停止すると発表しました。 大学院の博士課程でも順