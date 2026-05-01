新生活を機に自宅の仕事や勉強をする部屋の環境が変わった、あるいは見直した人は多いだろう。コロナ禍以降のテレワークの浸透で、快適な作業をするためのデスクやワークチェアが多く登場し、こだわる人も増えた。一方、見落とされがちなのが、部屋の照明環境だ。一般的な天井照明でも作業はできるが、それが長時間となるとさまざまな弊害が出てくる。特にPCで作業をする場合は、光の反射や画面と手元の明暗差によって生じる眼精