(C)NHK NHK BSプレミアム4Kは、井上陽水と安全地帯が1986年に開催した神宮球場でのコンサートを4Kリマスター化して5月6日に放送する。時間は22時から23時15分まで。今年1月にBSで放送された番組だが、4K放送は今回が初。 1986年8月20・21日の2日間限定で実現された伝説のコンサート。 「悲しみにさよなら」など安全地帯の大ヒット曲を皮切りに、井上陽水が「ワインレッドの心」などソロステー