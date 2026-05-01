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NHK BSプレミアム4Kは、井上陽水と安全地帯が1986年に開催した神宮球場でのコンサートを4Kリマスター化して5月6日に放送する。時間は22時から23時15分まで。今年1月にBSで放送された番組だが、4K放送は今回が初。

1986年8月20・21日の2日間限定で実現された伝説のコンサート。

「悲しみにさよなら」など安全地帯の大ヒット曲を皮切りに、井上陽水が「ワインレッドの心」などソロステージを展開。その後の共演パートでは「夢の中へ」「飾りじゃないのよ涙は」などで客席の盛り上がりは最高潮に。さらに“この日のためにふたりで書き下ろした”と紹介される「夏の終りのハーモニー」でステージは幕を閉じる。

なお、本番組に先立ち、NHK BSでは中森明菜のデビュー10周年に合わせて開催された1991年のライブを再放送する。楽曲は「DESIRE-情熱」「難破船」「十戒」「スローモーション」「ミ・アモーレ」など。放送日時は5月2日23時10分から0時30分まで。

放送日時

・伝説のコンサート「中森明菜 1991 リマスター版」

NHK BS

5月2日(土) 23時10分～0時30分

・伝説のコンサート「井上陽水&安全地帯 1986 神宮球場 リマスター版」

NHK BSP4K

5月6日(水) 22時～23時15分