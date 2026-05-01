1日午前、北秋田市阿仁水無の民家敷地でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと1日午前10時10分ごろ、北秋田市阿仁水無字大町の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、近くの職場で勤務していた北秋田市の60代の男性が目撃しました。クマの体長は約50センチです。最も近い民家までは約5メートルで、付近には義務教育学校阿仁学園のほか郵便局や公民館、特別養護老人ホームなど