【「転生したらスライムだった件」グッズ】 5月15日 ゲオ対象100店舗で先行販売開始 【拡大画像へ】 viviONはアニメ「転生したらスライムだった件」のグッズを企画・製作し、5月15日より全国のゲオ対象100店舗において先行販売を開始する。 展開されるのは、今回の企画のために描き下ろされた和風バニー衣装のリムル、ミリム、シュナ、シオンのグッズ。アクリルスタンドやB2タペストリ